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Spor

İngiltere'de son sözü penaltılar söyledi! Tarihi maçta kazanan Real Madrid

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile Real Madrid, 3-3'ğn rövanşında İngiltere'de karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmayı Real Madrid penaltılar sonucunda kazanarak yarı finale yükselen takım oldu.+

18 Nisan 2024 Perşembe 00:54 - Güncelleme:
İngiltere'de son sözü penaltılar söyledi! Tarihi maçta kazanan Real Madrid
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Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-3'lük maçın rövanşında Real Madrid, deplasmanda Manchester City ile karşılaştı.

Etihad Stadı'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona erdi. Penaltılara giden mücadeleyi Real Madrid 4-3 kazandı ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Konuk ekibin golü 12. dakikada Rodrygo'dan geldi. City'nin golünü ise 76'da De Bruyne attı.

CARVAJAL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Real Madrid'de sarı kart gören Dani Carvajal, cezalı duruma düştü.

RODRYGO'DAN BÜYÜK İSTATİSTİK

Rodrygo, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'nda 20 ve üzeri gol atan 9. oyuncusu oldu.

DE BRUYNE REAL'İ SEVİYOR

Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sekiz gole doğrudan katkı sağladı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, Arsenal'i mağlup ederek yarı finale yükselen Bayern Münih ile eşleşti.

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