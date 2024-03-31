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Spor

İngiltere'de tarihi son! Manchester United önce güldü, sonra ağladı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United, konuk olduğu Brentford ile 1-1 berabere kaldı.

31 Mart 2024 Pazar 01:31 - Güncelleme:
İngiltere'de tarihi son! Manchester United önce güldü, sonra ağladı
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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile Erik ten Hag'ın yönetimindeki Manchester United karşı karşıya geldi.

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadelenin büyük bir bölümünde ev sahibi Brentford üstün oynasa da mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Uzatma dakikaları büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Manchester United'ın golünü 90+6'da Mason Mount attı ve kırmızı formayla ilk golünü attı.

Brentford'a beraberliği getiren golü ise 90+8'de Kristoffer Ajer attı.

Maçı 31 şutla tamamlayan, 4 şutu direkten dönen, 79 kez rakip ceza alanında topla buluşan ve 2.67 gol beklentisi yaratan Brentford bu sonuçla birlikte 27 puana ulaşırken, konuk ekip Manchester United 48 puana yükselmiş oldu.

Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Brentford evinde Brighton'ı ağırlarken, Manchester United deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.

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