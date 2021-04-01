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Spor

İngiltere'den seyirci kararı! 4 bin seyirci...

İngiltere Federasyon Kupası (FA) yarı final karşılaşmasına sınırlı sayıda taraftar alınacak. İngiliz basınında yer alan habere göre, Leicester City ile Southampton arasında oynanacak FA Kupası yarı final karşılaşmasında 4 bin taraftar takımlarını destekleyecek.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 20:44 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 20:44
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Devam eden Kovid-19 önlemleri nedeniyle yalnızca Londralıların kabul edileceği karşılaşma, 18 Nisan'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesi kapsamındaki bir pilot uygulamanın parçası olarak tribündeki yerini alacak taraftarların maçtan 24 saat önce negatif Kovid-19 test sonucu sunmaları, tribünde sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları zorunlu olacak.

İngiltere'de Kovid-19'la mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana maçlara seyirci alınmıyor.

Ülkede, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklanan 4 aşamalı planın ikincisinin başlayacağı 17 Mayıs'tan sonra statlara 10 bine kadar taraftarın alınması hedefleniyor.

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