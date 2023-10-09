İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2023 Pazartesi / 25 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7099
  • EURO
    29,2332
  • ALTIN
    1648.03
  • BIST100
    8193.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ingram, ABD Milli Takımı'nda yanlış kullanıldığını düşünüyor
Spor

Ingram, ABD Milli Takımı'nda yanlış kullanıldığını düşünüyor

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Brandon Ingram'ın, geçtiğimiz yaz ABD Milli Takımı'nda 'yanlış kullanıldığına' inandığı bildirildi.

9 Ekim 2023 Pazartesi 19:25 - Güncelleme:
Ingram, ABD Milli Takımı'nda yanlış kullanıldığını düşünüyor
ABONE OL

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Brandon Ingram'ın, geçtiğimiz yaz ABD Milli Takımı'nda "yanlış kullanıldığına" inandığı bildirildi.

2023 FIBA Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'ndaki en büyük hayal kırıklıklarından biri, başlangıçta kadrodaki en iyi oyunculardan biri olarak görülen, fakat takımın madalya almadan bitirdiği turnuvanın sonlarında benche alınan Ingram olmuştu.

Pelicans antrenörü Willie Green, Ingram'ın ABD ekibi tarafından kendisinden daha iyi yararlanılmış olabileceğini düşündüğünü belirtti:

"O maçları hepimiz izledik. Takımın hayal kırıklığına uğradığına eminim... Mesela Brandon daha iyi kullanılabilmiş olacağına inanıyor... BI'ın bu sene kendini tekrar kanıtlamasını bekliyorum."

ABD Takımı'nda top kullanma oranı büyük ölçüde Anthony Edwards ve Jalen Brunson arasında paylaşılırken, Ingram ise sık sık köşede şut şansı beklemiş veya topu aldığında kendi fırsatlarını yaratmak durumunda kalmıştı.

Geçtiğimiz sezon Ingram, Pelicans formasıyla maç başına 24,7 sayı, 5,5 ribaund ve 5,8 asist ortalamaları yakalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.