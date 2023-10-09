Ingram, ABD Milli Takımı'nda yanlış kullanıldığını düşünüyor

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Brandon Ingram'ın, geçtiğimiz yaz ABD Milli Takımı'nda "yanlış kullanıldığına" inandığı bildirildi.

2023 FIBA Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'ndaki en büyük hayal kırıklıklarından biri, başlangıçta kadrodaki en iyi oyunculardan biri olarak görülen, fakat takımın madalya almadan bitirdiği turnuvanın sonlarında benche alınan Ingram olmuştu.

Pelicans antrenörü Willie Green, Ingram'ın ABD ekibi tarafından kendisinden daha iyi yararlanılmış olabileceğini düşündüğünü belirtti:

"O maçları hepimiz izledik. Takımın hayal kırıklığına uğradığına eminim... Mesela Brandon daha iyi kullanılabilmiş olacağına inanıyor... BI'ın bu sene kendini tekrar kanıtlamasını bekliyorum."

ABD Takımı'nda top kullanma oranı büyük ölçüde Anthony Edwards ve Jalen Brunson arasında paylaşılırken, Ingram ise sık sık köşede şut şansı beklemiş veya topu aldığında kendi fırsatlarını yaratmak durumunda kalmıştı.

Geçtiğimiz sezon Ingram, Pelicans formasıyla maç başına 24,7 sayı, 5,5 ribaund ve 5,8 asist ortalamaları yakalamıştı.