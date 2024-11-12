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Spor

Iniesta, ''El Clasico'' gösteri maçıyla Tokyo'da emekliliğini kutlayacak

Japonya 1. Futbol Ligi'nde (J1) yaklaşık 5,5 sezon oynayan Andres Iniesta, 'El Clasico' maçıyla emekliliğini kutlayacak.

AA12 Kasım 2024 Salı 14:10 - Güncelleme:
Iniesta, ''El Clasico'' gösteri maçıyla Tokyo'da emekliliğini kutlayacak
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Japon ulusal basınının haberine göre, İspanyol Iniesta "El Clasico Tokyo'da" mottosuyla Japon futbolseverlere son gösterisini sunacak.

Başkent Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde Ajinomoto Stadyumunda gösteri maçı, 15 Aralık'ta yerel saatle 14.00'da başlayacak. La Liga ekipleri Barcelona ve Real Madrid'dan yıldız meslektaşlarının katılacağı gösteri maçıyla Iniesta, emekliliğini kutlamayı planlıyor.

"Emekli yıldızlar geçidinde" Xavi Hernandez, Rivaldo, Javier Mascherano, Luis Figo, Roberto Carlos ve Iker Casillas sahada olacak. Bojan Krkic, Rafa Marquez, Adriano, Saviola, Julio Baptista, Steve McManaman, Savio, Ivan Campo da yeşil sahada boy gösterecek.

24 yıllık kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Emirates Club takımında noktalayan Iniesta, 8 Ekim'de emekliye ayrıldığını duyurmuştu.

KARİYERİ

Barcelona formasıyla 9 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından Iniesta, 2018 yılında Vissel Kobe ile anlaşmış ve 2021'de 2 yıllık sözleşme yenilemişti.

Vissel Kobe, Iniesta döneminde, tarihinde ilk kez geçen yıl Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmıştı.

40 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerinde İspanya ile 4 Dünya Kupası'na katılmış ve 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen turnuvada kupayı kaldırmıştı.

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