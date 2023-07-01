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Spor

Iniesta göz yaşlarıyla veda etti

Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen Andres Iniesta, bu takıma göz yaşlarıyla veda etti.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 16:56 - Güncelleme:
Iniesta göz yaşlarıyla veda etti
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39 yaşındaki yıldız futolcu Andres Iniesta, 5 yıldır formasını giydiği Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye göz yaşlarıyla veda etti.

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Japonya ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Andres Iniesta, Vissel Kobe'ye de veda etti.

39 yaşındaki tecrübeli orta sahanın Japonya ekibinden ayrıldığı açıklandı.

Iniesta, 5 yıldır formasını giydiği Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'ye göz yaşlarıyla veda etti.

Vissel Kobe'de 134 maça çıkan Iniesta, 26 gol ve 25 asist yapma başarısı gösterdi.

  • Andres Iniesta
  • Vissel Kobe
  • Japonya Ligi

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