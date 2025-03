Iniesta: Guardiola ile başarılı olacağımızı biliyordum

Barcelona'nın eski yıldızı Andres Iniesta, Katalan ekibinde birlikte çalıştığı Pep Guardiola ile ilgili konuştu.

Iniesta, "Guardiola 2008 yılında teknik direktörümüz oldu. Kişisel olarak benim için bu inanılmaz bir haberdi. Tarif edilemez bir motivasyon hissettim. İdollerinden biriyle çalışan herkes bunu anlayacaktır." dedi.

Açıklamalarına devam eden İspanyol eski yıldız, "Pep Guardiola ile en başından beri mutlak bir başarı elde edeceğimizi hissediyordum." şeklinde konuştu. Pep Guardiola'nın Barcelona'da göreve fazlasıyla hazır olduğunu söyleyen Iniesta, "Elimizde büyük bir fırsat vardı ve bunu hemen anladık. Pep, görev için fazlasıyla hazırdı ve bunu İskoçya'daki ilk kamp sırasında takıma iletti. Nasıl oynamamız gerektiğini büyük bir inançla açıkladı. Savunma ve orta saha pozisyonlarından forvetlerin ne yapması gerektiğine kadar her şeyi düşünmüştü. Sadece birkaç antrenmandan sonra takımdaki ilerleme gözle görülür hale gelmişti. Takım, Guardiola'nın planlarını mükemmel bir şekilde uyguladı." sözlerini sarf etti.

Sezonun başlangıcının ardından Guardiola ile konuştuğunu söyleyen Iniesta, "Numancia'ya karşı sezonun ilk maçını kaybettiğimizde ve Camp Nou'da Racing ile berabere kaldığımızda dışarıda çok fazla gürültü ve şüphe vardı. Bir gün aniden ofisine gittim ve onu sakinleştirmeye karar verdim. "Pep, endişelenme, her şey yoluna girecek." dedim. Harika işler yapıldığına ikna olmuştum, bunu hazırlık maçlarında görmüştük ve her gün antrenmanda hissediyorduk. Onun fikirleri bize uyuyordu, mutluyduk. Takımın ne hissettiğini Guardiola'ya ilettim. Her şeyi doğru yaptık ve durum değişti." diye konuştu.