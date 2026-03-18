  • Inigo Perez: Samsunspor elinden gelen tüm çabayı sarf edebilir
Inigo Perez: Samsunspor elinden gelen tüm çabayı sarf edebilir

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto maç öncesi açıklamalarda bulundu.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 21:24 - Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, "Samsunspor şu an elinden gelen tüm çabayı sarf edebilir. Enerjisini ve kapasitesini bu durumu değiştirmek için çaba gösterebilir, biz buna hazırız." dedi.

Soto ve kanat oyuncusu Jorge de Frutos, maçın oynanacağı Madrid Vallecas Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

İspanyol teknik adam, Samsunspor karşısında 2 gol avantajlarının bulunduğunu hatırlatarak, "Yarın 2 gollü avantajla başlıyoruz, bu doğru. Ama Rayo Vallecano yarınki elemeye 0-0 ile başlıyormuş gibi sahaya çıkacak. Yani ilk maç yokmuş gibi davranacağız.Samsunspor şu an elinden gelen tüm çabayı sarf edebilir. Enerjisini ve kapasitesini bu durumu değiştirmek için çaba gösterebilir, biz buna hazırız. Hazır olmamız lazım. Sürprize karşı hazır olmamız lazım. Oyun kapasitesi ve savunma kapasitesi çok yüksek bir takım Samsunspor. Ama bizde savunmamızı iyi yapacağız ve defansa yoğunlaşacağız. Sanki 0-0'dan başlıyormuş gibi çıkacağız, yeni bir maça çıkıyormuş gibi başlayacağız." ifadesini kullandı.

Türkiye ligini çok az takip ettiğine dikkat çeken Soto, "Samsunspor'un oynadığı maçları analiz ettik. Avrupa Lig'indeki ve Konferans Lig'indeki maçları gördük. İspanyol futboluna çok benzer oynadığını, bir futbola sahip olduğu ve teknik acısından hem de hucüm kabiliyeti açısından karşı kaleye hızlı gidiyor. Bize çok benzediğini söyleyebilirim. Fiziksel olarak da güçlü fiziğe sahip olduğunu söyleyebilirim. İlk maçı 3-1 kazandık ama bence maçın bazı onlarında çok eşittik ve çok benzer bir oyunu var. Hem Rayo Vallecano hem de Samsunspor çok benzer iki ekip aslında." diye konuştu.

"SAMSUNSPOR KARŞISINDA HER ŞEYİMİ VERMEMİZ GEREKİR"

Tecrübeli oyuncu Jorge de Frutos ise Samsunspor karşısında sahada her şeyi vermeleri gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bütün maçlar benim için önemli. Bu maçta ve milli takım da benim için önemli. Tabi ki bütün futbolcuların milli takımda oynama hayali var. Tabii ki benim birinci önceliğim kulübüm. Ben de burada başarılı olmaya çalışıyorum. Bu sene bireysel olarak geçirdiğim en iyi sezonlardan birisi. Farklı pozisyonlarda oynayabiliriz. Ancak farklı pozisyonlarda da oynasam hocamız benden memnun ben de nerede oynarsam oynayayım iyi oynuyorum ve bundan memnunum."

  • UEFA Konferans Ligi
  • Rayo Vallecano
  • Inigo Perez Soto

