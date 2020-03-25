İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4257
  • EURO
    6,9584
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    88514.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hikmet Karaman: İnşallah en kısa zaman eski günlerimize döneriz
Spor

Hikmet Karaman: İnşallah en kısa zaman eski günlerimize döneriz

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, en kısa sürede yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) aşıp normal günlere dönmeyi arzuladıklarını belirterek, 'Şu an takımdaki oyuncularımız bireysel olarak antrenmanlarına devam ediyor.' dedi.

AA25 Mart 2020 Çarşamba 14:39 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 14:39
ABONE OL

Tecrübeli teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Tedbirler kapsamında takıma izin verildiğini anımsatan Karaman, "Şu an takımdaki oyuncularımız bireysel olarak antrenmanlarına devam ediyor. Gelişmeleri teknik ekibimizle takip ediyoruz. Kulübümüzdeki bütün çalışanların da bu konuda tedbirli olması ve önlemleri alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Karaman, oyuncuların ve personelin gerekli testlerinin yapılmasını istediklerini aktararak, "İnşallah bir sıkıntı olmadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ülkemizde bulunan sadece Süper Lig'deki oyuncular değil bütün liglerdeki oyuncularımız ve ekiplerimiz önemli. Bu aslında spor camiasından öte insanlık için kötü bir durum. İnşallah kısa sürede bu olayı aşar, ülke olarak normal günlerimize döneriz." diye konuştu.

"Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e Allah'tan acil şifalar diliyorum"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karaman, "Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e Allah'tan acil şifalar diliyor, başta aileleri olmak üzere bütün Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dediğim gibi bu işe sadece Süper Lig olarak değil bütün spor dalları esas alarak bakmak en doğrusu." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, Bakanlarla görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin sayesinde elde ettik
Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Türkiye'nin sayesinde elde ettik

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı
Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Putin'den kritik Suudi Arabistan kararı

Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek
Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek

Koronavirüs salgını... Nisan ayını işaret etti ve ekledi: Daha zorlu geçecek

Elinde veri varsa açıklamıyorsan ahlaksızlıktır
Elinde veri varsa açıklamıyorsan ahlaksızlıktır

Elinde veri varsa açıklamıyorsan ahlaksızlıktır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.