İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9749
  • EURO
    31,818
  • ALTIN
    1903.62
  • BIST100
    8009.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inter, 1 puanı söktü aldı!

İtalya temsilcisi Inter, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geldi. İlk yarı 3-0 geriye düşen İtalya ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle beraberliği yakaladı, karşılaşma 3-3 bitti.

30 Kasım 2023 Perşembe 01:10 - Güncelleme:
Inter, 1 puanı söktü aldı!
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Benfica ile Inter karşı karşıya geldi. Da Luz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 3-3 berabere bitti.

Karşılaşmanın 5, 13 ve 34. dakikalarda Joao Mario'nun hat-trick'i ile 3-0 öne geçen Benfica ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.

İkinci yarıda geri dönen Inter, 51. dakikada Marko Arnautovic, 58. dakikada Davide Frattesi ve 72. dakikada penaltıdan Alexis Sanchez'in golüyle skoru dengeledi.

Benfica'da Antonio Silva 86. dakikada direkt kırmızı. kartla oyun dışında kaldı.

Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmaya 79. dakikada dahil oldu. Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu süre almadı.

Bu sonuçla birlikte puanını 11 yapan Inter, gruptan çıkmayı garantiledi. İlk puanını alan Benfica 1 puana yükseldi.

Grubun son maçında Benfica, Salzburg deplasmanına gidecek. Inter, sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.