Inter 2-0'dan döndü! Hakan Çalhanoğlu gol attı

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Inter, sahasında Monza ile karşı karşıya geldi. Giıseppe Meazza'daki maçta kazanan 3-2'lik skorla Inter oldu.

Monza, 32. dakikada Samuele Birindelli ve 44. dakikada Keita Balde ile 2-0'ı buldu.

Inter, Marko Arnautovic'in 45+1. dakikada attığı golle soyunma odasına 2-1 ile gitti.

Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 64. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi ve maç 2-2 oldu. Inter'de 77. dakikada sahneye çıkan Lautaro Martinez, maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

Inter'de ikinci golü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter, 61 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Ligde son sırada yer alan Monza, 14 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Atalanta deplasmanına gidecek. Monza, sahasında Parma ile karşı karşıya gelecek.