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Spor

Inter 20'nci şampiyonluk için geri sayıma geçti

Inter, İtalya Serie A'nın bitimine 7 maç kala ikinci sırada bulunan Milan ile 14 puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Inter, sezon sonu hedefine ulaşmasıyla Milan'ı geride bırakarak, ligde kupayı en fazla kazanan ikinci takım olacak.

IHA9 Nisan 2024 Salı 13:57 - Güncelleme:
Inter 20'nci şampiyonluk için geri sayıma geçti
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Inter, Serie A'da bu sezon 31 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 82 puanla liderliğini sürdürüyor. Inter, sezonun bitimine 7 maç kala ikinci sırada bulunan Milan'ın 14 puan önünde yer alırken, 20. İtalya Serie A şampiyonluğu hedefine de emin adımlarla yürüyor. Inter, sezon sonunda hedefe ulaşması durumunda 19 şampiyonluğu bulunan Milan'ı geçerek, 36 kez kupaya uzanan Juventus'un ardından İtalya Serie A kupasını en fazla kazanan ikinci takım olacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ŞAMPİYONLUK YOLUNDA 10 GOL, 3 ASİSTLİK PERFORMANS

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Çalhanoğlu, ligde forma giydiği 27 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Inter ile şampiyonluk hedefine ulaşması durumunda, kariyerinde ilk İtalya Serie A şampiyonluğunu yaşayacak.

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