Inter 20'nci şampiyonluk için geri sayıma geçti

Inter, Serie A'da bu sezon 31 maçta 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 82 puanla liderliğini sürdürüyor. Inter, sezonun bitimine 7 maç kala ikinci sırada bulunan Milan'ın 14 puan önünde yer alırken, 20. İtalya Serie A şampiyonluğu hedefine de emin adımlarla yürüyor. Inter, sezon sonunda hedefe ulaşması durumunda 19 şampiyonluğu bulunan Milan'ı geçerek, 36 kez kupaya uzanan Juventus'un ardından İtalya Serie A kupasını en fazla kazanan ikinci takım olacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ŞAMPİYONLUK YOLUNDA 10 GOL, 3 ASİSTLİK PERFORMANS

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Çalhanoğlu, ligde forma giydiği 27 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda Inter ile şampiyonluk hedefine ulaşması durumunda, kariyerinde ilk İtalya Serie A şampiyonluğunu yaşayacak.