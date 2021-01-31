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Spor

Inter, 3 puanı 3 golle aldı

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Inter sahasında Benevento'yu 3-0'lık net skorla geçerek puanını 44'e yükseltti.

31 Ocak 2021 Pazar 00:45 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 00:45
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İtalya Serie A'nın 20. hafta mücadelesinde Inter, sahasında Benevento'yu konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 3-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

Maçın henüz 7. dakikasında Improta'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-0 Inter lehine sonuçlandı. Inter ikinci yarıya ise deyim yerindeyse vites yükselterek başladı.

İkinci yarıda dakikalar 57'yi gösterdiğinde Lautaro Martinez farkı ikiye çıkaran isim oldu. 67'de Lautaro bu kez Lukaku'ya asist yaptı ve Belçikalı yıldız skoru 3-0 yaptı. 78. dakikaya gelindiğinde Lukaku'nun golü skoru 4-0 yaptı ve maçın skoru tescillenmiş oldu.

Bu sonucun ardından Inter 44 puana yükselerek lider Milan'ın 2 puan gerisinde takibini sürdürdü. Benevento ise 22 puanda kaldı.

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