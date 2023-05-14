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Spor

Inter 3 puanı 4 golle aldı

Serie A'nın 35. haftasında sahasında Sassuolo'yu konuk eden Inter rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti.

14 Mayıs 2023 Pazar 00:03 - Güncelleme:
Inter 3 puanı 4 golle aldı
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İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter, sahasında Sassuolo'yu konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 4-2 kazanarak üç puan almayı başardı.

Maçın ilk yarısını 41. dakikada Lukaku'nun golüyle önde kapatan Inter, 55'te Tressoldi'nin kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı. 58'de Lautaro skoru 3-0 yaparken 63'te Henrique ile skor 3-1'e geledi. 77'de Frattesi skoru farkı bire indirse de 89'da Lukaku sahneye çıkarak maçın skorunu ilan etti.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Sassolo'da ise Mert Müldür karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Inter 66 puana yükselerek ikincilik koltuğu için yarışını sürdürdü. Sassuolo ise 44 puanda kaldı.

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