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Spor

Inter 90+2'de 1 puanı kurtardı

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, konuk ettiği Parma ile 2-2 berabere kaldı.

AA01 Kasım 2020 Pazar 00:42 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 00:42
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Serie A'nın şampiyonluk adayı olarak gösterilen takımlarından Inter, Parma karşısında 46 ve 62. dakikalarda Gervinho'nun attığı gollerle 2-0 geriye düştü.

64. dakikada Brozovic'in golüyle skoru 2-1'e getiren Inter, Perisic'in 90+2'de attığı kafa golüyle maçta eşitliği sağladı: 2-2.

Perisic'in golüyle mağlup olmaktan kurtulan Inter, sahasında 1 puana razı oldu.

Bu sonuçla, Inter ligdeki 6. maçında 3'üncü kez puan kaybı yaşadı.

Inter, puan tablosunda 11 puanla 5. basamakta yer alırken, son dakikalarda yediği golle galibiyeti kaçıran Parma ise 5 puanla 15. sırada yer buldu.

ATALANTA HAFTALAR SONRA GALİP 

Serie A'da son sezonlarda gösterdiği performansla sıyrılan, bu sezona da iyi başlamasına karşın son haftaları puansız geçen Atalanta, bu haftayı galibiyetle kapattı.

Crotone'ya konuk olan Atalanta, 26 ve 38'inci dakikada Luis Muriel’in golleriyle 2-0 öne geçerken, ev sahibi takım, 40. dakikada Simmy ile farkı 1'e indirdi: 2-1.

Mücadelede başka gol olmayınca Atalanta, Crotone deplasmanından 3 puanla döndü ve 2 hafta sonra tekrar galip geldi.

Atalanta, 12 puanla puan tablosunda 2. basamakta yer alırken, bu sezon 6. maçında 5. yenilgisini alan Crotone ise 1 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

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