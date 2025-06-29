Inter, Ange-Yoan Bonny'i transfer ediyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Inter, Serie A ekibi Parma'nın parlayan yıldızı Ange-Yoan Bonny için kesenin ağzını açtı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Milano ekibi, 21 yaşındaki Fransız forveti 23 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.

AÇIKLAMA ÇOK YAKIN

Genç yaşına rağmen Parma formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Bonny, yeni sezondan itibaren Inter'in hücum hattında yer alacak. Mavi-siyahlı kulübün kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

Bonny, geçtiğimiz sezon Parma ile çıktığı 38 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti. Fizik gücü ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle öne çıkan Fransız oyuncu, geleceğin potansiyelli forvetleri arasında gösteriliyor.