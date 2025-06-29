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Spor

Inter, Ange-Yoan Bonny'i transfer ediyor

Serie A devi Inter, Parma'nın 21 yaşındaki golcüsü Ange-Yoan Bonny'yi 23+3 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

Haber Merkezi29 Haziran 2025 Pazar 00:22 - Güncelleme:
Inter, Ange-Yoan Bonny'i transfer ediyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Inter, Serie A ekibi Parma'nın parlayan yıldızı Ange-Yoan Bonny için kesenin ağzını açtı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Milano ekibi, 21 yaşındaki Fransız forveti 23 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.

AÇIKLAMA ÇOK YAKIN

Genç yaşına rağmen Parma formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Bonny, yeni sezondan itibaren Inter'in hücum hattında yer alacak. Mavi-siyahlı kulübün kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

Bonny, geçtiğimiz sezon Parma ile çıktığı 38 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti. Fizik gücü ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle öne çıkan Fransız oyuncu, geleceğin potansiyelli forvetleri arasında gösteriliyor.

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