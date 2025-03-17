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Spor

Inter, Atalanta'yı 2 golle geçti

İtalya Serie A 29. hafta maçında Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla Inter oldu.

Haber Merkezi17 Mart 2025 Pazartesi 01:05 - Güncelleme:
Inter, Atalanta'yı 2 golle geçti
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İtalya Serie A 29. hafta maçında Atalanta ile Inter karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla Inter oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Carlos Augusto ve 87. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golünde asist yaptı ve 90. dakikada oyundan çıktı.

Atalanta, Ederson'un 81. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Inter'de ise Alessandro Bastoni, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Inter, bu galibiyetle 64 puana yükseldi. Atalanta, 58 puanda kaldı.

İtalya Serie A'da Inter, milli aranın ardından sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Atalanta, Fiorentina deplasmanına gidecek.

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