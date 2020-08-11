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Spor

Inter Avrupa Ligi'nde yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi gecesinde Interli golcü Romelu Lukaku'nun rekor kırdığı maçta Bayer Leverkusen'i 2-1 ile geçen İtalyan ekip adını yarı finale yazdırdı.

AA11 Ağustos 2020 Salı 00:38 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 00:38
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UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 2-1 mağlup eden İtalya temsilcisi Inter, son dört takım arasına kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanan çeyrek final maçında Bayer Leverkusen ile Inter, Almanya'nın Düsseldorf kentinde karşılaştı.

Inter'e turu getiren golleri 15. dakikada Nicolo Barella ve 21. dakikada Romelu Lukaku atarken, Alman ekibinin tek golünü 24. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Inter'in Belçikalı yıldızı Lukaku, bu turnuvada üst üste 9 maçta gol atmayı başararak tarihe geçti.

Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen'de ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika forma giydi.

Inter, yarı finalde Shakhtar Donetsk-Basel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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