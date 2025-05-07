Inter-Barcelona maçının kahramanı Yann Sommer gündem oldu

Inter, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında Barcelona'yı uzatmada 4-3 yenerek finale kalırken, İtalyan takımının kalecisi Yann Sommer, yaptığı kurtarışlarla geceye damgasını vuran isim oldu.

İlk maçta da etkileyici bir performans sergileyen Sommer, Barcelona'ya iki müsabakada toplamda 14 kez gol izni vermedi ve rövanş karşılaşmasında "maçın adamı" seçildi.

Yann Sommer ile ilgili ilginç olan detay ise maçın gündem oldu. Inter, 2023'te Andre Onana'yı Manchester United'a 50 milyon Euro'ya bonservis bedeliyle sattıktan hemen sonra Sommer'i Bayern Münih'ten sadece 6 milyon Euro'ya transfer etti. 36 yaşındaki kaleci, 2 yıl önce 44 miyon Euro kâr ettirdiği takımını bugün ise Devler Ligi finaline taşıdı.

İsviçreli kaleci karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Lamine Yamal'ın 113. dakikadaki vuruşunu kurtarmasıyla ilgili olarak duygusal sözler sarf etti ve "Özel bir kurtarıştı. Bunu hayatımın geri kalanında hatırlayacağım. O şutun girmemiş olmasından mutluyum." diye konuştu.

Öte yandan İspanyol ve İtalyan basını da karşılaşmanın ardından Yann Sommer'in performansını ön plana çıkardı ve tecrübeli kaleci için şu yorumları yaptı:

Marca: "Sommer'in üç inanılmaz kurtarışı Şampiyonlar Ligi tarihinde yerini aldı. Lamine Yamal'ın iki pozisyonunda ve Eric Garcia'nın golünü engellemek için verdiği tepki, Inter'e Monaco'ya bilet kazandırdı. Barça için kara bir gece. Ballon d'Or ödülünün olası bir kazananı olmadan geçen bir yılda, açık ara kazanan, bir usta. Bir kaleci sonunda ödüllendirilecek mi?"

AS: "Sommer, Barcelona'nın başarısını engelliyor"

La Gazetta dello Sport: "Yann Sommer eldivenleriyle ateş topuna benzer bir performans sergileyerek Inter'e finali garantiledi."

Eurosport İtalya: "Eric Garcia'ya karşı içgüdüsel bir kurtarış, Yamal'a karşı harika bir kurtarış ama hepsinden önemlisi uzatma dakikalarında yine Yamal'a karşı yaptığı kurtarış. Ayaklarıyla da çok iyi oynayan bu adam için efsane bir akşam oldu."

Rivista Undici: "Yann Sommer, süper kahraman... Barselona maçı Inter kalecisinin kariyerinde çok önemli bir zirve noktası."