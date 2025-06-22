Inter başkanından Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Inter'de forma giyen ve adı transferde Galatasaray ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Inter Teknik Direktörü Christian Chivu, tecrübeli oyuncu hakkında konuşmuştu. Chivu'nun ardından bu kez başkan Giuseppe Marotta açıklamalarda bulundu.

"BİZE GELEN RESMİ TEKLİF YOK"

Marotta, yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu için bize gelen resmi teklif yok. Bizim oyuncumuz. Her zamanki gibi üst düzey bir profesyonel olarak mükemmel davranıyor." dedi.

"AYRILMAK İSTEMEDİĞİ SÜRECE BİZİMLE!"

Marotta ayrıca, "Hakan Çalhanoğlu ayrılmak istemediği sürece bizimle beraber. Öyle bir şey de olmadı zaten." ifadelerini kullandı.

"HAKAN, BU TAKIMIN LİDERLERİNDEN BİRİ"

Inter Teknik Direktörü Christian Chivu ise Çalhanoğlu için "Hakan bu takımın liderlerinden biri ve bu sahadaki varlığıyla da belli oluyor. Şu an sakatlığı nedeniyle oynamıyor ama takıma olan bağlılığı üst düzey. Transfer konusunu kendisiyle konuşmadım, neyin doğru neyin yanlış olduğunu da bilmiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla tamamen takıma ve turnuvaya odaklı. En kısa sürede sahalara dönmek için elinden geleni yapıyor" diyerek milli yıldıza olan güvenini dile getirdi.