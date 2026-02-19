UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç oynandı.

İtalyan temsilcisi Inter, deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk oldu.

Ev sahibi ekip, Sondre Fet, Jens Hauge ve Kasper Hogh'un golleriyle rakibini 3-1 yenerek rövanş için avantajlı bir skor elde ederken, konuk takımın tek golünü Francesco Pio Esposito attı.

Club Brugge ile Atletico Madrid'in 3-3 berabere kaldığı gecede, Bayer Leverkusen ikinci yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Olympiakos'u 2-0 yendi.

İngiliz ekibi Newcastle United ise deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan'ın Karabağ takımını 6-1 mağlup etti.

Son 16 play-off turunda rövanş maçları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.