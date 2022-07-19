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Spor

Inter, Bremer'i kadrosuna katmak istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in Torino'da forma giyen Bremer'i kadrosuna katmak istediği ve teklifini yaptığı iddia edildi.

19 Temmuz 2022 Salı 18:04 - Güncelleme:
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Torino'nun stoperi Bremer için yarış sürüyor. Premier Lig ekiplerinin de gündemine gelen Bremer için bir süredir devrede olan Inter, yeni teklifini sundu.

Sky Italia'nın haberine göre Inter, 30 milyon Euro artı Cesare Casedei'nin bonservisini önerdi. 19 yaşındaki Cesare Casadei'nin anlaşmadaki bonservis değeri 7.5 milyon Euro olarak sayılırken Inter'in genç oyuncuyu yeniden kadrosuna katmasına yönelik de bir geri satın alma maddesi bulunuyor.

JUVENTUS'TAN DA TEKLİF BEKLENİYOR

Matthijs de Ligt'in Bayern Münih ile anlaşması sonrası Juventus da Bremer için devreye girmişti. Juventus'un kısa süre içerisinde Bremer için teklifini yapması beklenirken 40 milyon Euro düzeyinde bir bonservis bedeli önerebilecekleri aktarılıyor.

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