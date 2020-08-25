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Spor

Inter, Conte ile devam kararı aldı

İtalya Serie A'da Inter Avrupa Ligi finali sonrası kulüpten ayrılma sinyali veren teknik direktör Antonio Conte ile gelecek sezonda birlikte devam etme konusunda anlaştı.

AA25 Ağustos 2020 Salı 21:15 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 21:15
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Mavi-siyahlı kulüpten yapılan kısa açıklamada, kulüp yöneticileri ve teknik direktör Conte’nin bugün, süreklilik ve stratejiye odaklanan yapıcı bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada, tarafların kulübün proje ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda birlikte çalışmaya devam etmenin temellerini attığı ifade edildi.

Corriere dello Sport’un haberine göre, Conte ile Inter kulübünün Çinli patronu Steven Zhang arasındaki görüşmenin 3 saati aşkın sürdüğü belirtilirken, görüşme sonunda Conte'nin Inter'de kalmasının resmiyete kavuştuğu kaydedildi.

Basında son günlerde Inter’de Antonio Conte’nin yerine Juventus ve Milan’ın eski hocası Massimiliano Allegri’nin getirileceği yazılıyordu.

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