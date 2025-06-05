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Spor

Inter, Cristian Chivu için harekete geçti

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in teknik direktörlük görevine şu anda Parma'yı çalıştıran Cristian Chivu'yu getirmek için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi5 Haziran 2025 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
Inter, Cristian Chivu için harekete geçti
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Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin Al Hilal ile resmi sözleşme imzalamasının ardından kulüpte hareketli günler yaşanıyor.

Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Parma teknik direktörü Cristian Chivu için resmi adım atarken, Parma yönetimi Chivu ve menajerine Inter ile görüşmeler için onay verdi.

Bu gelişmeyle birlikte Parma kulübü de teknik direktör arayışlarına hız kazandırdı ve yeni isimlerle temas kurmaya başladı.

JOSE MOURINHO'NUN DA ADI GEÇTİ

Öte yandan La Repubblica, Jose Mourinho'nun da Inter'in listesinde yer aldığını öne sürmüştü.

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