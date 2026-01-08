Inter deplasmanda 2 golle galip

İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Inter, deplasmanda Parma ile karşılaştı.

Ennio Tardini Stadı'nda oynanan karşılaşmada sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan siyah-mavililer, kritik bir deplasman zaferine imza attı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Federico Dimarco ve uzatma dakikalarında (90+8) Marcus Thuram kaydetti. Maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip, skor üstünlüğünü son ana kadar korumayı başardı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 69 DAKİKA OYNADI

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 69 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte üste üste 6. galibiyetini alan Inter puanını 42'ye yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Parma ise 18 puanda kaldı.

Serie A'nın 19. haftasında Inter, Napoli'yi konuk edecek. Parma ise deplasmanda Lecce ile karşı karşıya gelecek.