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Spor

Inter deplasmanda güldü

İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Inter, deplasmanda Empoli'yi 3-0 mağlup etti.

30 Ekim 2024 Çarşamba 22:59 - Güncelleme:
Inter deplasmanda güldü
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İtalya Serie A'nın 10. hafta maçında Inter, deplasmanda Empoli ile karşı karşıya geldi. Computer Gross Arena'daki maçta Inter, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 50 ve 67'de Davide Frattesi, 79'da Lautaro Martinez kaydetti.

Empoli oyuncusu Saba Goglichidze, 31'de kırmızı kart gördü.

Öte yandan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Inter, bu sonucun ardından puanını 21 yaptı. Empoli, 11 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Venezia'yı konuk edecek. Empoli, evinde Como ile karşılaşacak.

  • Inter
  • Empoli
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