Inter evinde 2 golle kazandı

Spor

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, Sassuolo'yu evinde ağırladı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Inter, 2-1 kazanmayı başardı.

22 Eylül 2025 Pazartesi 01:02


İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, Sassuolo'yu evinde ağırladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Inter, 2-1 kazanmayı başardı.

Milano ekibine galibiyeti getiren golleri 14. dakikda Federico Dimarco ve 81. dakikada Tarik Muharemovic (K.K) attı.

Deplasman ekibinin tek golünü 84. dakikada Walid Cheddira kaydetti.

Inter formasıyla karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin 65. dakikasında yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte puanını 6'ya çıkartan Inter, 10. sıraya yükseldi. Yeşil-siyahlılar ise 3 puanla 14. sırada kaldı.

Milano ekibi gelecek hafta Cagliari'ye konuk olurken, Sassuolo evinde Udinese'yi ağırlayacak.

