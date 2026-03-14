15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Spor

Inter evinde Atalanta'ya takıldı

Inter, Serie A'nın 29. haftasında sahasında konuk ettiği Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Lider Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 19:38
İtalya Serie A 29. hafta maçında Inter, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

Inter, 26. dakikada Pio Esposito ile 1-0 öne geçti. Atalanta'ya beraberliği getiren golü 82. dakikada Nikola Krstovic attı.

Inter'de sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Ligde iki haftadır kayıp yaşayan lider Inter, puanını 68 yaptı. Atalanta, 47 puana yükseldi.

Inter, ligin gelecek haftasında Fiorentina deplasmanına gidecek. Atalanta, sahasında Hellas Verona'yı konu edecek.

