Spor

Inter evinde dört köşe

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, ligde henüz mağlubiyeti olmayan Cremonese'yi konuk etti. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

HABER MERKEZİ5 Ekim 2025 Pazar 00:11
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, ligde henüz mağlubiyeti olmayan Cremonese'yi konuk etti.

San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Lautaro Martinez, 38. dakikada Ange-Yoan Bonny, 55. dakikada Federico Dimarco ve 57. dakikada Nicolo Barella kaydetti.

Cremonese'nin tek golü ise 87. dakikada Federico Bonazzoli'den geldi.

Inter, bu galibiyetle puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligde ilk mağlubiyetini alan Cremonese ise 9 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.

Öte yandan Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Inter gelecek hafta Roma'ya konuk olacak. Cremonese ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

