Spor

Inter evinde hata yapmadı

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Inter ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla İtalyan ekibi Inter oldu.

1 Ekim 2025 Çarşamba 01:09
Inter evinde hata yapmadı


Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçında Inter ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla İtalyan ekibi Inter oldu.

Inter'e taraftarının önünde galibiyeti getiren golleri 30 ve 65. dakikada Lautaro Martinez, 34. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Inter'de maça ilk 11'de başladı.

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 6'ya yükseltti. Slavia Prag iki hafta sonunda 1 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Inter, Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Slavia Prag, Atalanta'ya konuk olacak.

Esenyurt'ta dehşet anları! Facianın eşiğinden sönüldü

