Spor

Inter evinde Lazio'yu 2 golle geçti

Inter, Serie A'nın 11. haftasında karşılaştığı Lazio'yu 2-0 mağlup etti. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 81 dakika sahada kaldı.

10 Kasım 2025 Pazartesi 01:00
Inter evinde Lazio'yu 2 golle geçti
İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında Inter ile Lazio karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Inter, 2-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Lautaro Martinez ile 62. dakikada Ange Yoan Bonny kaydetti.

Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 81. dakikada oyundan alındı.

Lazio'nun 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Öte yandan Inter, galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Inter, 24 puana yükselerek liderlik koltuğunda yer aldı. Lazio, 15 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Inter, Milan'ı konuk edecek. Lazio, Lecce'yi ağırlayacak.

