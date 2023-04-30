Inter evinde Lazio'yu 3 golle geçti

Serie A'nın 32. haftasında Inter, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Guiseppe Meazza'daki maçı Inter 3-1'lik skorla kazandı.

Lazio, 30. dakikada Felipe Anderson'un attığı golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda geri dönen Inter, 77. dakikada Lautaro Martinez ile eşitliği yakaladı. Ardından Robin Gosens, 83. dakikada attığı golle Inter'i öne geçirdi. Inter'de Lautaro Martinez 90. dakikada maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Inter, 57 puana yükseldi. Lazio, 63 puanda kaldı.

Inter, ligde gelecek hafta Hellas Verona deplasmanına gidecek. Lazio, sahasında Sassuolo'yu konuk edecek.