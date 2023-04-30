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Spor

Inter evinde Lazio'yu 3 golle geçti

Inter, İtalya Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde sahasında 1-0 geri düştüğü maçta Lazio'yu 3-1 mağlup etti.

30 Nisan 2023 Pazar 15:35 - Güncelleme:
Inter evinde Lazio'yu 3 golle geçti
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Serie A'nın 32. haftasında Inter, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Guiseppe Meazza'daki maçı Inter 3-1'lik skorla kazandı.

Lazio, 30. dakikada Felipe Anderson'un attığı golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda geri dönen Inter, 77. dakikada Lautaro Martinez ile eşitliği yakaladı. Ardından Robin Gosens, 83. dakikada attığı golle Inter'i öne geçirdi. Inter'de Lautaro Martinez 90. dakikada maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Inter, 57 puana yükseldi. Lazio, 63 puanda kaldı.

Inter, ligde gelecek hafta Hellas Verona deplasmanına gidecek. Lazio, sahasında Sassuolo'yu konuk edecek.

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