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Spor

Inter, Feyenoord deplasmanında avantajı 2 golle aldı

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Feyenoord'u Marcus Thuram ve Lautaro Martinez'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi5 Mart 2025 Çarşamba 22:54 - Güncelleme:
Inter, Feyenoord deplasmanında avantajı 2 golle aldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter, Feyenoord deplasmanına konuk oldu. Inter, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İtalyan ekibi, 38. dakikada Marcus Thuram'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Inter, Lautaro Martinez'in 50. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

İtalyan ekibinde Piotr Zielinski, 65. dakikada kullandığı penaltıda kaleciye takıldı ve topu ağlara gönderemedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Inter maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İtalyan ekibinde ikinci golü atan Lautaro Martinez, 18 golle Inter'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde başladı ve 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Feyenoord'un başındaki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Robin van Persie, Devler Ligi'ndeki ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Inter, sahasında oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi önemli bir avantaj elde etti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 11 Mart Salı günü İtalya'da oynanacak.

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