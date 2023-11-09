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Spor

Inter, galibiyete golcüsü ile uzandı

Inter, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Avusturya temsilcisi Salzburg ile karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi Lautaro Martinez'in 86. dakikada penaltıdan attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı.

9 Kasım 2023 Perşembe 02:15 - Güncelleme:
Inter, galibiyete golcüsü ile uzandı
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Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Gerhard Struber'in ekibi Salzburg ile Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Inter 1-0 kazanırken galibiyet golünü 86. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez kaydetti. Inter bu sonuçla birlikte gruptan çıkmayı garantiledi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta 61 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 10'a yükseltirken, Salzburg 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maç haftasında Inter deplasmanda Benfica'ya konuk olurken, Salzburg güçlü Real Sociedad'a konuk olacak.

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