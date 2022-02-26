Inter - Genoa maçından gol sesi çıkmadı

AA 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:13 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 09:13

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter, küme düşme hattında yer alan Genoa ile Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda karşılaştı.

Müsabaka başladığı gibi bitti ve iki takım da 1'er puana razı oldu.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 73. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

Bu sonuçla Inter, 1 puanla puanını 55 yaptı. Ligde 1 maçı eksik olan mavi-siyahlı takım, 57 puanlı lider Milan'ın 2 puan gerisinde bulunuyor. Inter, ligde son 4 maçtır galip gelemedi ve sadece 2 puan alabildi.

Genoa ise puanını 17 yaptı ve 19. sırada kaldı.