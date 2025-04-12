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Spor

Inter, Genoa'yı 3 golle geçti

Inter, Serie A'nın 32. haftasında karşılaştığı Genoa'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek liderliğimi sürdürdü. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 84 dakika sahada kaldı.

Haber Merkezi12 Nisan 2025 Cumartesi 21:09 - Güncelleme:
Inter, Genoa'yı 3 golle geçti
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İtalya Serie A'nın 32. haftasında lider Inter, sahasında Cagliari ile karşı karşıya geldi. Inter, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Marko Arnautovic, 26. dakikada Lautaro Martinez ve 55. dakikada Yann Aurel Bisseck attı. Cagliari'nin tek golü 48. dakikada Roberto Piccoli'den geldi.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 84 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter, ligde 71 puana yükseldi. Cagliari, 30 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Inter, Bologna deplasmanına gidecek. Cagliari, evinde Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

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