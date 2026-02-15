Inter geriden geldi, Juventus'u geçti!

İtalya Ligi'nde 25. hafta maçında Inter ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus karşı karşıya geldi. Juventus iki kere geriye düştüğü maçta puan için direndi ama Inter galibiyete ulaştı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Andrea Cambiaso (kendi kalesine), 76. dakikada Francesco Pio Esposito ve 90. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Juventus'un golleri 26. dakikada Andrea Cambiaso ve 83. dkaikada Manuel Locatelli'den geldi.

KENAN YILDIZ 75 DAKİKA...

Konuk ekip Juventus'ta Pierre Kalulu, 42. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, zaman zaman Inter savunmasına zor anlar yaşattı. Milli futbolcu, 75. dakikada yerini Jeremie Boga'ya bıraktı.

HAKAN ÇALHANOĞLU GERİ DÖNDÜ

Sakatlığının ardından maça yedek kulübesinden başlayan bir başka milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 54. dakikada Nicolo Barella'nın yerine oyuna dahil oldu ve kalan sürede forma giydi. Hakan Çalhanoğlu çektiği şutlarla Juventus kalesinde tehlikeler yarattı ama gol bulamadı.

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 61'e yükseltti. Juventus 46 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇ GALATASARAY

Juventus salı günü Galatasaray'ı ağırlayacak sonra ligde Como'yu konuk edecek.

Inter çarşamba günü Bodo-Glimt deplasmanına çıktıktan sonra Lecce'ye konuk olacak.