İnter Godin'in işini bitirdi

Atletico Madrid'in Uruguaylı stoperi Diego Godin için Inter'den resmi transfer açıklaması geldi.

"GÖRÜŞMEDE SON AŞAMADAYIZ"

Godin transferinin bitmek üzere olduğunu açıklayan Inter'in sportif direktörü Beppe Marotta, "Mutluyum, Godin transferi için görüşmelerde son aşamadayız. Çok yakında resmi bir açıklama yapabileceğimize inanıyorum" dedi.

ICARDI AÇIKLAMASI

Icardi hakkında da konuşan Marotta, "Icardi'nin takıma ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Dizindeki acıdan kurtulup kısa zamanda geri dönmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'den bedelsiz ayrılmaya hazırlanan Diego Godin, bu sezon 27 maçta oynadı, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

(Sporx)