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Spor

Inter, Hakan Çalhanoğlu ile kazanmaya devam ediyor

Serie A'da şampiyonluğu garantileyen Inter, sahasında Torino'yu milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gollü ile mağlup etti.

28 Nisan 2024 Pazar 15:38 - Güncelleme:
Inter, Hakan Çalhanoğlu ile kazanmaya devam ediyor
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İtalya Serie A 34. haftasında Inter, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyen Inter, Guiseppe Meazza'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attı. Hakan, 56'da ve 60. dakikada penaltıda ağları havalandırdı.

Milli yıldız, bu golleriyle birlikte bu sezonki gol sayısını 13'e yükseltti. Hakan, iki golünün ardından 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Torino'da Adrien Tameze 49. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Inter, ligde puanını 89'a yükseltti. Torino, 46 puanda kaldı.

Şampiyon Inter, ligin bir sonraki haftasında Sassuolo deplasmanına gidecek. Torino sahasında Bologna'yı ağırlayacak.

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