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Spor

Inter ikinci yarıda açıldı

İtalya Serie A 21. hafta karşılaşmasında Inter, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'daki maçta kazanan 3-1'lik skorla ile Inter oldu.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 01:05 - Güncelleme:
Inter ikinci yarıda açıldı
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İtalya Serie A 21. hafta karşılaşmasında Inter, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'daki maçta kazanan 3-1'lik skorla ile Inter oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Lautaro Martinez, 79. dakikada Denzel Dumfries ve 89. dakikada Marcus Thuram attı. Empoli'nin tek golü 84. dakikada Sebastiano Esposito'dan geldi.

Inter'de sakatlığı devam eden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Inter, ligde 47 puana ulaştı. Empoli, 20 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Lecce deplasmanına gidecek. Empoli, sahasında Bologna'yı konuk edecek.

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