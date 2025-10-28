İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9669
  • EURO
    48,8979
  • ALTIN
    5299.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter kalecisi Martinez kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti
Spor

Inter kalecisi Martinez kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti

İtalyan ekibi Inter kalecisi Josep Martinez'in çarptığı 81 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ28 Ekim 2025 Salı 15:05 - Güncelleme:
Inter kalecisi Martinez kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

İtalya'nın Como şehrinde bu sabah bir trafik kazası meydana geldi. Kazada Inter'in ikinci kalecisi Josep Martinez'in tekerlekli sandalyedeki bir adama çarptığı belirlendi.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre yerel saatle bu saha 09:43'te meydana gelen kazada Martinez, 81 yaşındaki adama çarptı ve yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ambulans ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği ve yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi.

Martinez'in kazayı yaptıktan sonra hemen yaşlı adama yardım etmeye çalıştığı ve polisin olayı araştırmaya başladığı kaydedildi.

İtalya Serie A'da yarın Inter ile Fiorentina karşı karşı karşıya gelecek. Bu sabah meydana gelen kaza nedeniyle Inter Teknik Direktörü Christian Chivu'nun düzenleyeceği basın toplantısının iptal edildi aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.