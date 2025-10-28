Inter kalecisi Martinez kaza yaptı! 1 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Como şehrinde bu sabah bir trafik kazası meydana geldi. Kazada Inter'in ikinci kalecisi Josep Martinez'in tekerlekli sandalyedeki bir adama çarptığı belirlendi.

La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre yerel saatle bu saha 09:43'te meydana gelen kazada Martinez, 81 yaşındaki adama çarptı ve yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ambulans ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği ve yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi.

Martinez'in kazayı yaptıktan sonra hemen yaşlı adama yardım etmeye çalıştığı ve polisin olayı araştırmaya başladığı kaydedildi.

İtalya Serie A'da yarın Inter ile Fiorentina karşı karşı karşıya gelecek. Bu sabah meydana gelen kaza nedeniyle Inter Teknik Direktörü Christian Chivu'nun düzenleyeceği basın toplantısının iptal edildi aktarıldı.