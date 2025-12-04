Inter kupada güle oynaya turladı

İtalya Kupası son 16 turunda Inter, sahasında Venezia'y konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Inter, 5-1 kazandı.
Inter'a maçta galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Andy Diouf, 20. dakikada Francesco Esposito, 34 ile 51. dakikalarda Marcus Thuram ve 75. dakikada Ange-Yoan Bonny kaydetti.
Venezia'nın tek golünü ise 66. dakikada Richie Sagrado attı.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada süre almadı.
Bu sonuçla birlikte Inter, adını çeyrek finale yazdırdı. Inter, çeyrek finalde Roma, Torino eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.