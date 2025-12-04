İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4542
  • EURO
    49,7082
  • ALTIN
    5736.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inter kupada güle oynaya turladı

Inter, İtalya Kupası son 16 turunda konuk ettiği Venezia'yı 5-1 mağlup etti. Milano ekibinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada süre almadı.

Haber Merkezi4 Aralık 2025 Perşembe 01:14 - Güncelleme:
Inter kupada güle oynaya turladı
ABONE OL

İtalya Kupası son 16 turunda Inter, sahasında Venezia'y konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi Inter, 5-1 kazandı.

Inter'a maçta galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Andy Diouf, 20. dakikada Francesco Esposito, 34 ile 51. dakikalarda Marcus Thuram ve 75. dakikada Ange-Yoan Bonny kaydetti.

Venezia'nın tek golünü ise 66. dakikada Richie Sagrado attı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Inter, adını çeyrek finale yazdırdı. Inter, çeyrek finalde Roma, Torino eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaşlı kadın metrelerce savruldu: Kaza anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.