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Spor

Inter, Lautaro Martinez için harekete geçti

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, sözleşmesi 2026'da bitecek olan Lautaro Martinez için harekete geçti.

12 Mart 2024 Salı 14:39 - Güncelleme:
Inter, Lautaro Martinez için harekete geçti
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Atletico Madrid'le karşılaşacak.

İlk maçı 1-0 kazanan Inter, İspanya deplasmanına avantajlı skorla giderken bu maçın ardından Lautaro Martinez için yeni kontrat görüşmesi yapılacak.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Inter'in Lautaro Martinez'in sözleşmesini uzatmak istediği belirtilirken Arjantinli golcünün menajerinin bu hafta İspanya'da olacağı ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRESİ VE MAAŞ BELİRSİZ

Haberde, Inter ve Lautaro Martinez'in sözleşme yenilemek için istekli olduğu ancak kontrat detaylarında henüz anlaşma olmaıdğı belirtildi.

Martinez'in sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Inter'in yıldız oyuncuyla yapacağı sözleşme görüşmelerini bir an önce tamamlamak istediği kaydedildi.

Inter'in sezon başında 8 milyon euro ve bonuslar teklif etmeye hazır olduğu ancak Lautaro Martinez'in 10 milyon euro talep ettiği aktarıldı.

EN ÇOK KAZANAN OLABİLİR

Martinez'in 10 milyon euro ve bonuslar içeren bir sözleşmeye imza atması halinde İtalya Serie A'nın en çok kazanan oyuncusu olacağı ifade edildi.

İtalya Serie A'da şu anda en çok kazanan isim Juventus'un forveti Dusan Vlahovic. Golcü oyuncu, Juventus'tan sezonluk 12 milyon 960 bin euro kazanıyor.

LAUTARO MARTINEZ'IN KARİYERİ

Arjantin'de Liniers'in altyapısında yetişen Lautaro Martinez, sonrasında Racing Club'un altyapısında transfer oldu.

Racing Club'dan 2018'de Inter'e imza atan Martinez, İtalyan ekibinde 6 kupa kazandı.

Bu sezon Inter'de 35 maçta süre alan Lautaro Martinez, 26 gol ve 5 asist kaydetti.

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