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Spor

Inter, Lazio'ya gol olup yağdı

Serie A'nın 16. haftasında Inter deplasmanda Lazio'yu 6-0 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 1 gol, 1 asistle 2 gole katkı sağladı.

17 Aralık 2024 Salı 01:00 - Güncelleme:
Inter, Lazio'ya gol olup yağdı
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Serie A'nın 16. haftasında Lazio ve Inter, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştı.

Inter dev maçta rakibini tarihi bir skorla 6-0'la yendi. Inter'in gollerini 41. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu, 45. dakikada Dimarco, 51. dakikada Nicolo Barella, 53. dakikada Dumfries, 77. dakikada Augusto ve 90. dakikada Thuram attı.

Sezonun en farklı galibiyetini alan Inter puanını 34 yaptı ve bir maç eksiğine rağmen Atalanta ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Lazio ise bu sezon 5. yenilgisini yaşadı ve 31 puanda kaldı.

Maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 63. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.

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