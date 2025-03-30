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Spor

Inter ligde hatasız yoluna devam ediyor

İtalya Serie A 30. hafta maçında Inter, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Inter, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 23:39 - Güncelleme:
Inter ligde hatasız yoluna devam ediyor
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İtalya Serie A 30. hafta maçında Inter, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Inter, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marko Arnautovic ve 29. dakikada Davide Frattesi attı. Udinese'nin tek golü 71. dakikada Oumar Solet'ten geldi.

Inter, bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etti.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter, ligde 67 puana yükseldi. Udinese, 40 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Inter, Parma deplasmanına gidecek. Udinese ise Genoa deplasmanına konuk olacak.

  • Inter galibiyet
  • Serie A
  • Udinese maçı

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