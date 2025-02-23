İSTANBUL 4°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2025 Pazar / 25 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4592
  • EURO
    38,1983
  • ALTIN
    3438.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Inter, maç fazlasıyla Serie A lideri!

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Inter, evinde Genoa'yı 1-0 mağlup etti ve Napoli'nin önünde maç fazlasıyla lider oldu.

Haber Merkezi23 Şubat 2025 Pazar 01:11 - Güncelleme:
Inter, maç fazlasıyla Serie A lideri!
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Inter ile Genoa karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 1-0'lık skorla kazandı.

65. dakikada Kristijan Asllani'nin yerine oyuna dahil olan Hakan Çalhanoğlu, 78. dakikada kornerden asistini yaptı ve Lautaro Martinez, kafa golüyle Inter'i galibiyete taşıdı.

Inter, bu galibiyetle birlikte puanını 57'ye çıkardı ve 1 maç fazlasıyla Napoli'nin 1 puan önüne geçip liderlik koltuğuna oturdu. 2 hafta aradan sonra yenilen Genoa ise 30 puanda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.