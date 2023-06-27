İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2023 Salı / 9 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0268
  • EURO
    28,5368
  • ALTIN
    1612.39
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Inter, Marcus Thuram transferinde mutlu sona çok yakın
Spor

Inter, Marcus Thuram transferinde mutlu sona çok yakın

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'e kaybeden Inter gelecek sezon çalışmalarına başladı.

27 Haziran 2023 Salı 15:30 - Güncelleme:
Inter, Marcus Thuram transferinde mutlu sona çok yakın
ABONE OL

Bu sezın Seria A'da şampiyonluğu Napoli'ye kaptıran ve Şampiyonlar Ligi finalinde de Manchester City'ye kaybeden Inter gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Borussia Mönchengladbach'la sözleşmesi biten Marcus Thuram'ı, Inter kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre Inter, Borussia Mönchengladbach'la sözleşmesi biten 25 yaşındaki Fransız forvet Marcus Thuram'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Habere göre Inter bu tranferi 1-2 gün içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.

Marcus Thuram'ın peşinde Milan, Juventus gibi kulüpler olsa da oyuncunun Inter'in teklifini kabul ettiği söylendi.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Borussia Mönchengladbach formasıyla 32 resmi maça çıkan Marcus Thuram bu karşılaşmalarda 16 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.