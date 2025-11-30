İSTANBUL 16°C / 9°C
Spor

Inter, Martinez'in golleriyle kazandı

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter, Pisa deplasmanında Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 kazanarak puanını 27'ye yükseltti.

30 Kasım 2025 Pazar 19:34
Inter, Martinez'in golleriyle kazandı
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Inter, deplasmanda Pisa'ya konuk oldu. Romeo Anceonetani'de oynanan mücadeleyi Inter, 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 69 ile 83. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti.

Inter'de forma giyen milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadeleyi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Inter, puanını 27'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Ligde 6 maç aranın ardından mağlup olan ev sahibi Pisa ise 10 puanla 18. sırada yer aldı.

Ligde gelecek hafta Inter, Como'yu konuk edecek. Pisa, Parma'yı evinde ağırlayacak.

