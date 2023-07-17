Inter Miami, Messi ve Busquets için imza töreni düzenledi

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami, yeni transferleri Arjantinli yıldız Lionel Messi ve İspanyol Sergio Busquets'i stadında taraftarıyla buluşturmak için bir etkinlik düzenledi.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Fort Lauderdale kentinde bulunan DRV PNK Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin taraftarın katıldığı etkinliğe, 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalanan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi ve 35 yaşındaki İspanyol orta saha Sergio Busquets ile eski futbolcu olan Inter Miami takımının sahiplerinden David Beckham da katıldı.

Etkinlikte Messi ve Busquets, Inter Miami taraftarları önünde sahneye çıkarak yeni sezonda giyecekleri formaları tanıttı. Messi, Inter Miami'de 10 numaralı formayı, Busquets ise 5 numaralı formayı giyecek.

Inter Miami, Messi ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Messi, Barcelona'da başarılarla dolu geçirdiği 17 yıldan sonra 2021'de Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmuştu. PSG'de iki sene forma giyen yıldız futbolcu, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.

Altın Top Ödülü'nü 7 kez kazanan Messi, Arjantin Milli Takımı ile geçen yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

İspanyol futbolcu Sergio Busquets ise La Liga takımı Barcelona'da geçirdiği 20 yıl boyunca üç UEFA Şampiyonlar Ligi, üç FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve dokuz İspanya La Liga şampiyonluğu elde etti.