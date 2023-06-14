Inter Miami, Jordi Alba ile ilgileniyor

Lionel Messi transferiyle adından söz ettiren MLS ekibi Inter Miami bu kez de bir başka dünya yıldızına göz dikti. MLS ekibi Inter Miami, Barcelona'dan ayrılan Jordi Alba ile görüşmelere başladı.

İlk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilirken, Alba ve Messi'nin geçmişte olduğu gibi tekrardan birlikte oynamaya çok yakın oldukları vurgulandı.

Öte yandan İspanyol sol beke Suudi Arabistan ve İngiltere'den de ilgi olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

34 yaşındaki yıldız sol bek Jordi Alba, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 30 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.